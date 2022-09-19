Anadolu Efes, iklim krizine karşı 104 proje yaptı

2021’de küresel sürdürülebilirlik yönetişim yapısını güncelleyen Anadolu Efes, 2021 yılı boyunca iklim krizi odaklı 107 milyon TL değerinde 104 projeye imza attı. Bir önceki raporlama dönemine göre toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını %30 oranında artırarak 12,6 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılında ise toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmayı hedefliyor.

Anadolu Efes’in operasyonlarının olduğu tüm ülkeleri kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu; çalışanlar, çevre, toplum ve değer zinciri boyunca yarattığı pozitif etkiyi ve Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkıyı ortaya koyuyor. 17 Küresel Amaç ışığında etki odaklı liderlik anlayışıyla çalışan şirket, 2021 raporunda yer verdiği 49 proje ile 15 hedef ve 36 alt hedefe katkı sunuyor. 2021 yılı raporu, önceki yıllardan farklı olarak, paydaş kapitalizmi ve değer yaratma anlayışının bir göstergesi olarak Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi’nin belirlediği Paydaş Kapitalizmi Metriklerini de gözetiyor.

“Sürdürülebilirlik faaliyetleri yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor”

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde finansal sürdürülebilirliği yakalarken, sosyal ve toplumsal etkiyi artırmayı, çevresel etkiyi ise azaltmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında başarıya giden yolda önemli adımlar attık. Önceliklendirme analizimizi faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalardaki iç ve dış paydaşlarımızı kapsayacak şekilde güncelledik. Sürdürülebilirliğin kurumsal stratejimize entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak adına 2021 yılında yönetişim yapımızı yeniledik. Bir önceki yıl çok sağlam bir yol haritası ile ortaya koyduğumuz 2030 hedeflerimiz ve Pozitif Etki Planı’mız rehberliğinde faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını Küresel Sürdürülebilirlik Komitesi ile tek bir merkezden yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor” dedi.

“İklim krizi odaklı 107 milyon TL değerinde 104 projeye imza attık”

2021 yılının iklim krizinin sonuçlarıyla daha da yüzleşilen bir yıl olduğuna değinen Çaka, “Raporlama döneminde tüm operasyonlarımızda, iklim krizi odaklı toplamda 107 milyon TL değerinde 104 proje gerçekleştirerek çevresel etkimizi azaltmayı amaçladık. Yaptığımız çalışmalarla örneğin geçtiğimiz yıl bira üretim emisyon yoğunluğunu %7 oranında azalttık. Su verimliliğini artırmak ve su risklerini minimize etmek adına 61 milyon TL değerini aşan 30 projemiz bulunuyor. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verdiğimiz 2023 plastik taahhüdümüzün ise %63’ünü 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdik ve virgin plastik kullanımını toplamda 504 ton azalttık” diye konuştu.

‘Eşit işe eşit ücret’ sunduğunu belgeledi

Bugün, operasyonlarını yürüttüğü tüm ülkelerde, toplam 8 bin 500’den fazla çalışanı bulunan Anadolu Efes, fırsat eşitliğini her zaman önceliklendirirken, çeşitliliği ve kapsayıcılığı gözeten bir anlayış ile çalışıyor. Özellikle dünyada erkek egemen olarak algılanan bira sektöründe kadınların tüm birimlerde yapıcı ve dönüştürücü güç olduğuna inandıklarını belirten Çaka, “Türkiye operasyonlarımızda FMCG sektöründe “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk şirket olmuştuk. 2030 hedeflerimiz kapsamında 2023’e kadar cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunduğumuzu belgeleyeceğiz demiştik. 2023 yılına gelmeden 2021 raporlama döneminde ‘Eşit işe eşit ücret’ anlayışımızın bir göstergesi olarak, Türkiye, Moldova, Gürcistan ve Kazakistan'da ücret politikasına göre cinsiyetler arası çalışan ücret oranında fark olmadığını, PricewaterhouseCooper’s’dan (PwC) bağımsız güvence görüşü alarak belgelendirdik” diye konuştu.

“Dayanışma kültürümüz kuruluşumuzdan bu yana DNA’mızın bir parçası”

Çaka, finansal sürdürülebilirliği sağlarken bulundukları tüm ülkelerde, çok paydaşlı girişimlerle, etki alanlarını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Efes, kültür-sanattan spora, kadının güçlenmesinden yerel kalkınmaya, tarımdan girişimcilik ekosistemine destek veren projelere yatırım yapmayı sürdürüyor. Değer zincirindeki tüm paydaşları güçlendirme hedefiyle çalışan şirket, 2021 yılında bir önceki raporlama dönemine göre toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını %30 oranında artırarak 12,6 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılında ise toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmayı hedefliyor.