Anadolu Efes'te lokavt, Şişecam'da toplu sözleşme

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi, lokavt kararı aldığını duyurdu. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ise, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başladığını açıkladı.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde Anadolu Efes, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında lokavt kararı aldı.

Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın 29 Ocak 2024 tarihinde grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin bilginin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Alınan grev kararı karşısında şirket yönetim kurulunun, 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Lokavtın uygulama tarihi 2822. No'lu Toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu uyarınca ayrıca bildirilecektir. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Şişecam'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, şirket ait fabrikalarda toplu iş sözleşmesi başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklıkları Şişecam Otomotiv A.Ş. ve Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin üyesi olduğu Türkiye Cam, Çimento ve Toprak İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasında şirketimize ait Düzcam Kırklareli, Düzcam Mersin, Düzcam Bursa, Düzcam Ankara, Cam Ev Eşyası Kırklareli, Cam Ev Eşyası Eskişehir, Cam Ev Eşyası Denizli, Cam Ambalaj Mersin, Cam Ambalaj Yenişehir, Cam Ambalaj Eskişehir fabrikalarının ve şirketimize ait 11 numaralı Çimento Toprak ve Cam İş kolunda yer alan diğer işyerleri ile Otocam Lüleburgaz fabrikası, Elyaf Balıkesir fabrikasının kapsamda olduğu yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ve yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik tesisi için işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 05.02.2024 tarihinde başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.