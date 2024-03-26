Anadolu Isuzu'dan temettü kararı

Anadolu Isuzu 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 1,7857142 temettü dağıtım kararı aldığını duyurdu.

26.03.2024 10:08:530
Paylaş Tweet Paylaş
Anadolu Isuzu'dan temettü kararı

Anadolu Isuzu temettü dağıtım kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yatırımcılara 2023 kârından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili detayları paylaştı. Buna göre şirket 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 1,7857142 TL kar payı verecek.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt % 198,41 oranında 500.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimizin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

'KOBİ'ler kredi kartı resmini Whatsapp'tan atmaktan vazgeçmeli'

'KOBİ'ler kredi kartı resmini Whatsapp'tan atmaktan vazgeçmeli'

Uçantay'ın hedefi oyuncaklı şeker sektöründe liderlik

Uçantay'ın hedefi oyuncaklı şeker sektöründe liderlik

İş dünyası seçim sonrasından umutlu

İş dünyası seçim sonrasından umutlu

Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Piyasalarda gün ortası: BIST100'de yükselen 9 hisse

Piyasalarda gün ortası: BIST100'de yükselen 9 hisse

Yorum Yaz