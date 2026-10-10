İstanbul kongre turizminden son 5 yılda 800 milyon doları aşan döviz geliri sağladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, kongre turizminin İstanbul ekonomisine her yıl yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlayan stratejik bir alan haline geldiğini belirtti.

Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kongre turizminin İstanbul'un en etkili tanıtım araçlarından biri olduğunu belirtti.

Şehirde bu yılın ilk 8 ayında 67 kongre düzenlendiğini kaydeden Avdagiç, yaklaşık 30 bin katılımcının yer aldığı bu kongrelerden elde edilen konaklama, ulaşım, gezi ve yeme-içme gelirinin 120 milyon doları bulduğunu söyledi. Avdagiç, kongrelerin yoğunlaştığı sonbahar aylarıyla birlikte kongre turisti sayısının yıl sonuna kadar daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Kongre turizminin İstanbul ekonomisine her yıl yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlayan stratejik bir alan haline geldiğini vurgulayan Avdagiç, "2022'den bu yana ICVB'nin de katkılarıyla 500’e varan kongreye ev sahipliği yapan İstanbul'a gelen yaklaşık 200 bin kongre turisti, kişi başı 4 bin dolara ulaşan harcamayla İstanbul ekonomisine 800 milyon doları aşan döviz geliri kazandırdı." bilgisini paylaştı.

Avdagiç, kongre gelirlerinin yalnızca otellere değil, restoranlardan esnafa, rehberlerden ulaşım firmalarına kadar şehrin geniş bir kesimine yayıldığını vurguladı.

Son 5 yıllık dönemdeki 800 milyon doları aşan bu rakamın yalnızca doğrudan harcamayı gösterdiğini ifade eden Avdagiç, "Bu harcama yerel ekonomide dolaştıkça toplam etki şüphesiz çok daha büyük. Kongre katılımcıları çoğu zaman programlarını uzatıp şehri geziyor. Aileleriyle birlikte tatil için yeniden geliyor ve şehrimizi çevrelerine tavsiye ediyor." diye konuştu.

"İstanbul’u uluslararası kongrelerinin gerçekleştirildiği küresel bir buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyoruz"

Şekib Avdagiç, İstanbul'un son yıllarda uluslararası kongre turizminde ortaya koyduğu güçlü performansla küresel ölçekteki konumunu istikrarlı biçimde yükselttiğini dile getirdi.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak yürüttükleri çalışmalarla İstanbul’u yalnızca ziyaret edilen bir şehir değil, dünyanın önemli uluslararası kongrelerinin gerçekleştirildiği küresel bir buluşma noktası haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu başarı yalnızca kongre sayısındaki artıştan ibaret değil. Kongre turizmi, İstanbul’a yüksek katma değer sağlayan, bilimsel ve mesleki bilgi paylaşımını destekleyen, uluslararası iş bağlantılarını güçlendiren ve şehrin farklı sektörlerine ekonomik hareketlilik kazandıran stratejik bir turizm alanıdır."

Avdagiç, kongre ziyaretçilerinin konaklama, yeme-içme, ulaşım, alışveriş, kültür-sanat ve şehir içi deneyimlere yaptıkları harcamalarla klasik tatil turizmine kıyasla yüksek ekonomik değer oluşturduğunu vurguladı.

"Yeni kongrelerin İstanbul’da düzenlenmesi için adaylık ve lobi çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İTO ve ICVB Başkanı Avdagiç, İstanbul’un kongre altyapısının da büyümeyi destekleyecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.

Kentte büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek 7 kongre merkezi ve 3 fuar merkezinin bulunduğuna işaret eden Avdagiç, "Bunlardan biri de İTO'nun iştiraki İDTM bünyesinde bulunan ve yeni altyapı çalışmaları ile kapasitesi yüzde 40 büyütülecek olan İstanbul Fuar Merkezi. İstanbul'da 100 kişilik toplantılardan 30 bin ve üzeri katılımcılı büyük organizasyonlara kadar farklı ölçeklerde etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir kapasite sunuyor." diye konuştu.

Avdagiç, ICVB’nin çalışmalarının bir diğer önemli boyutunun ise geleceğin kongrelerini bugünden İstanbul’a kazandırmak olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Yalnızca mevcut kongrelerin gerçekleştirilmesine destek vermekle kalmıyor, uluslararası birliklerin karar vericileriyle uzun vadeli ilişkiler kurarak yeni kongrelerin İstanbul’da düzenlenmesi için adaylık ve lobi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ICVB’nin desteklediği kongreler arasında sağlık bilimlerinden mühendisliğe, enerji sektöründen ulaşıma kadar çok farklı alanlarda dünyanın önde gelen uluslararası toplantıları bulunuyor."

"Hedefimiz, İstanbul’u dünyanın en önemli 10 kongre destinasyonu arasında konumlandırmak"

Çalışmaların sonucunun İstanbul’un son yıllardaki performansında açıkça göründüğünü bildiren Şekib Avdagiç, "2022’de 58 olan uluslararası kongre sayımızın 2025’te 95’e yükselmesi, İstanbul’un küresel kongre pazarındaki rekabet gücünün somut bir göstergesidir. 2025 yılında ulaştığımız dünya 18’inciliği, son 10 yılın en güçlü sonucudur." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, hedeflerinin bu ivmeyi kalıcı hale getirerek İstanbul’u dünyanın en önemli 10 kongre destinasyonu arasında konumlandırmak olduğunu belirtti.

Yapay zekanın turizm sektörüne katkısına da değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın Türk turizmi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. ICVB olarak sektörümüzde dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi bir yapay zeka projesi üzerinde çalışmaya başladık. Yapay zeka temelli 'Sanal Kongre Destek Uzmanı' uygulamasını geliştiriyoruz. Bu uygulama, kongre organizatörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilere hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacak. Projeyi 2027 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, kongre turizmine odaklanan benzer uygulamalar bugün yalnızca Singapur ve Suudi Arabistan'da bulunuyor. Bu projeyle İstanbul'u kongre turizminde teknoloji kullanımında öncü destinasyonlardan biri haline getirmeyi hedefliyoruz."