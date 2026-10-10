Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (5-9 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,03 azalışla 12.265,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.038,79 puanı, en yüksek 12.528,60 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 3,45 kayıpla 37.934,21 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 10.795,61 puana, mali endeks ise yüzde 1,15 azalışla 14.465,33 puana inerken sanayi endeksi yüzde 0,23 artışla 16.011,48 puana çıktı.

- Pasifik Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,96 ile Pasifik Holding oldu. Onu yüzde 8,12 ile İskenderun Demir ve Çelik ve yüzde 8,09 ile CVK Maden izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 9,75 ile Bera Holding olurken onu yüzde 7,84’lük gerilemeyle Borusan Yatırım ve yüzde 7,09’luk düşüşle Astor Enerji takip etti.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 601 milyar 700 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN’ı yaklaşık 744 milyar 225 milyon lirayla Tüpraş ve 543 milyar 60 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

- Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,48 artışla 6 bin 645 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,14 artışla 43 bin 310 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışına göre yüzde 0,21 artarak 10 bin 883 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,63 artarak 49,3430 liraya yükselirken avronun satış fiyatı ise yüzde 0,39 azalışla 55,2490 liraya geriledi.

Geçen hafta 64,9970 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,45 artışla 65,2900 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise yüzde 0,82 değer kazanarak 59,3720 liradan alıcı buldu.