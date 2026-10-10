Assan Alüminyum küresel büyüme planlarını Düsseldorf 'da paylaştı

Türkiye’nin en büyük yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum, ALUMINIUM 2026 Fuarı’nda ABD’deki yeni tesis yatırımını ve sürdürülebilirlik odaklı ürün gamını anlattı.

Türkiye’nin en büyük yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum, 6-8 Ekim 2026 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ALUMINIUM 2026 Fuarı’na katıldı.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Kibar Holding çatısı altında 37 yıldır yassı alüminyum üretimi yapan şirket, fuarda ABD’deki yeni yatırımı ve sürdürülebilirlik çalışmaları üzerinden küresel büyüme stratejisini paylaştı.

AMERİKA’DA YEREL ÜRETİCİ OLDU

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, fuarın sektörün önemli küresel buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, “Bu platformda, ABD’de edindiğimiz yeni tesisle Amerika kıtasında da yerel üretici konumuna geçtiğimizi ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiğimiz büyüme modelimizi küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Şirket, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Fairmont kentinde bulunan alüminyum folyo tesisini Kibar Holding iştiraki Kibar Americas üzerinden satın aldı. Bu yatırımla Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendiren Assan Alüminyum, Avrupa’nın ardından Amerika kıtasında da yerel üretici konumuna geçti.

70’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT





Dilovası ve Tuzla’daki tesislerinde yıllık 360 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Assan Alüminyum, ambalajdan otomotive uzanan farklı sektörlere hizmet veriyor. Şirket, satışlarının yüzde 75’ini 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

İki yılda bir Düsseldorf’ta düzenlenen ALUMINIUM Fuarı, alüminyum değer zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösteren şirketleri bir araya getiriyor. Fuarın gündeminde otomasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi yer alıyor.

DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİME YATIRIM

Assan Alüminyum’un fuarda paylaştığı ürünler arasında düşük karbon ayak izli 3423 ve 6005A alaşımları bulunuyor. Şirket, Karaman’daki güneş ve Manavgat’taki hidroelektrik santralleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarını da sürdürüyor. 2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritası doğrultusunda yürütülen çalışmalar, finansman tarafında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) alınan sürdürülebilirlik kredisi ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) kullanılan yüzde 100 iklim etiketli yeşil krediyle destekleniyor. Şirket, IFC’den sağladığı kredinin sektöründe bir ilk olduğunu belirtiyor.