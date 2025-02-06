Anadolu'nun start up'ları: En çok yatırım alan 10 girişim

Anadolu’nun start up’ları özellikle 2024’ün ilk 6 ayında daha fazla dikkat çekti. Anadolu’da kurulan 122 girişim toplam 33,4 milyon dolar yatırım aldı.

6.02.2025 16:36:470
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Anadolu'nun start up'ları: En çok yatırım alan 10 girişim

İstanbul, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en önemli girişimcilik merkezlerinden biri. Türkiye’nin en büyük yatırımcı ağlarına ev sahipliği yapan şehir, seminerler ve start up ekosistemi etkinliklerinin de merkezi olarak öne çıkıyor. Yine de Ankara başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Sakarya, Adana, Eskişehir, Gaziantep ve Denizli gibi illerde kurulmuş olup hem başarıya hem yatırıma ulaşmış pek çok start up var. 

Anadolu’nun start up’ları özellikle 2024’ün ilk 6 ayında daha fazla dikkat çekti. Startups.watch ilk 6 ay verilerine göre Türkiye’nin 29 farklı şehrinde kurulan girişimler yatırım almayı başardı. Yatırım tutarı açıklanan işlemlere göre Anadolu’da kurulan 122 girişim toplam 33,4 milyon dolar yatırım aldı. 2024’ün ilk 6 ayında en büyük yatırımı 20 milyon dolarla Ankara’da kurulan ikas alırken 101 girişim ise TÜBİTAK BİGG fonundan 1 milyon değerlemeyle 30’ar bin dolar yatırım aldı.

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