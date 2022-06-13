Ankara’ya 10 milyar TL’lik karma proje geliyor

Besa Grup tarafından Ankara’da hastane, konut, AVM gibi alanları barındıracak 10 milyar TL’lik devasa bir proje hayata geçiriliyor.

Besa Grup, Ankara’da 10 milyar TL yatırımla karma proje hayata geçiriyor. İçinde otel, AVM, hastane, konut, film stüdyosu gibi alanların olacağı projenin üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, “Projeye önümüzdeki yıl başlayacağız” diyor.”

Ankara’da hastane, konut, AVM gibi alanları barındıracak 10 milyar TL’lik devasa bir proje hayata geçiriliyor. Projenin detayları hakkında bilgi veren Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, “Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu mevkiinde 16 bin konut, 2 otel, 1 film stüdyosu olan yeni projemize başlayacağız. 10 milyar TL ile hayata geçecek proje bünyesinde 1 hastane ve Türkiye’nin en büyük AVM’lerinden birini de planlıyoruz. Çalışmalara önümüzdeki yıl başlayıp 3 yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Kent İncek’te sona gelindi

50 yıllık geçmişiyle Besa, bugüne kadar 6 binden fazla konut üretti. Efe Bezci “Kent İncek de Besa’nın sürdürdüğü kalite anlayışının yansıdığı en prestijli projelerimizden. Son olarak projede 640 konut tamamlanmak üzere” diye konuştu.

Bodrum’a özel proje

Efe Bezci, Kent İncek’in yanı sıra devam eden projeler hakkında ise şunları söyledi: “Ankara’nın ilk AVM si olan Galleria AVM’yi “Strip mall” konsepti ile yeniden düzenledik ve kiralamasını tamamlayarak hizmete açtık. Ankara’da ‘Avrupa’nın En Büyük Outleti’ projemizin geliştirme çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Ayrıca The BO Viera ile Bodrum’un en büyük inşaat, çevre, plan ve peyzaj revizyonunu hayata geçirdik. Toplam 150 dönüm arazi üzerinde tamamı deniz ve gün batımı manzaralı 315 villa ve rezidanstan oluşan, Hilton grubunun üst segment, soft branded markası CURIO’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera, tamamlandığında Bodrum’un doğasına saygılı en önemli projesi olacak.”