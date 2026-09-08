Anket sonucu: 17 ekonomistin yıl sonu cari açık tahmini belli oldu

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti.

8.09.2026 15:26:560
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Anket sonucu: 17 ekonomistin yıl sonu cari açık tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 11 Eylül Cuma günü açıklanacak "Temmuz 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. Ekonomistlerin temmuz ayı için cari işlemler hesabı beklentileri, 200 milyon dolar açık ile 1,3 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 55 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 38,9 milyar dolar olmuştu.

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