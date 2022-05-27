Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu: Bu yıl yüzde 60 büyüme hedefliyoruz

Arçelik, bugün 47 ülkede faaliyet gösteren global bir dev. Ürünleri ise artık bir “lovemark” olarak dünyanın dört bir yanında satılıyor.

Şirketin CEO’su Hakan Bulgurlu, çok hızlı büyüyen bir yapıya sahip olduklarını söylüyor. 2021 yılında yüzde 70’e yakın büyümeyle cirolarını 68 milyar TL’ye taşıdıklarını belirtiyor. Dünyada yüzde 5 pazar payıyla 8’inci sırada yer aldıklarına dikkat çeken Bulgurlu, “2022 yılında konsolide satışlarımızda yüzde 60 büyüme hedefliyoruz' dedi.

Capital Nisan 2022 sayısından

Arçelik, Türkiye’den dünyaya açılan en büyük devlerden biri. Şirketin CEO’su Hakan Bulgurlu, pandemi ve farklı ülkelerde yaşanan ekonomik konjonktür nedeniyle oldukça yoğun bir mesaiye sahip. Bulgurlu tedarik, çip, hammadde gibi alanlarda yaşanan tüm krizleri coğrafi çeşitlemeyle kendi lehlerine çevirdiklerini söylüyor. Türkiye’de sürekli kriz ortamını tecrübe etmiş olmanın kendilerine globaldeki rakiplerine göre rekabet avantajı sağladığını belirtiyor.

2020’deki Hitachi ve 2021’deki Whirlpool Türkiye tesisleri satın almasının şirketin 2021 cirosundaki uluslararası payını yüzde 70’e çıkardığına da dikkat çeken Hakan Bulgurlu, bundan sonra da büyümelerini büyük ölçüde global ölçekli satın almalarla sürdüreceklerinin sinyallerini veriyor.

Bulgurlu'nun Arçelik’in yeni dönemdeki büyüme planlarını anlattığı röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ