Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu'ya uluslararası görev

Dünya çapında 12 markasıyla ev teknolojileri alanının öncü şirketlerinden biri olan Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu önemli bir göreve geldi. Brüksel merkezli Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği’nin (APPLiA) yeni dönem başkanlığına seçilen Hakan Bulgurlu, görevi son dört yıldır APPLiA Başkanlığı görevini yürüten ve BSH Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Peter H. Göetz'den devraldı.

Ev teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma vizyonu ve küresel büyüme hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atan Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği’nin (APPLiA) yeni başkanı olarak seçildi. Dünya Ekonomik Forumu'nun Avrupa’da inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan girişimi “CEO İklim Liderleri İttifakı ve Amstel Diyalogları” üyesi de olan Hakan Bulgurlu, görevi son dört yıldır APPLiA Başkanlığı görevini yürüten ve BSH Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Peter H. Göetz'den devraldı.

Hakan Bulgurlu yeni görevinde sürdürülebilirlik gündemini ileriye taşımaya, iklim liderliği ve karbondan arındırma yolculuğunda ivme yaratmaya ve APPLiA’nın küresel etki alanını büyüterek sektörü ve iş dünyasını bu misyon etrafında birleştirmeye odaklanacak. Hakan Bulgurlu, Sofya'da düzenlenen APPLiA Genel Kurulu'nda dernek üyelerine hitap ettiği konuşmasında, “Birlik olarak, çocuklarımıza daha iyi bir gezegen bırakmak için, belirlenen enerji verimliliği hedeflerini ilerletme konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. Bu bağlamda, genç nesillerin rolü çok önemli çünkü mevcut sorunlar yarının tüketicilerinin hayatlarını doğrudan etkileyecek” dedi.

Merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan APPLiA’nın toplamda 24 üyesi bulunuyor. Avrupa Birliği’nde hane halkı için yenilikçi, sürdürülebilir politikaları ve çözümleri teşvik eden APPLiA, yıllık 53 milyar Euro ciro, 1,6 milyar Euro'nun üzerinde Ar-Ge yatırımı ve yaklaşık 1 milyona yakın kişiye sağladığı istihdamla sektörü ekonomik bir güç merkezi haline getirme misyonuyla çalışıyor.