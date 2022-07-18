Ariş Pırlanta Erbil'de mağaza açtı

Van’ın önde gelen kuyumcularından iş ortağı Ferhat Aslan ile güçlerini birleştiren Ariş Pırlanta Irak’da Arış Exclusive konseptinde açtığı mağazası ile perakende ağını güçlendiriyor.

Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, yurtdışı mağazalaşma ağını genişletiyor. Ariş Pırlanta şimdi de Irak Erbil’de açtığı, yeni konseptli 26. mağazasıyla büyümeye devam ediyor. Van’ın önde gelen kuyumcularından iş ortağı Ferhat Aslan ile güçlerini birleştiren Ariş Pırlanta, Irak’ta pırlanta severlere merhaba diyerek; zengin koleksiyonlarını ve birbirinden şık ürünlerini tüketicisiyle buluşturuyor.

Kerim Güzeliş: Irak'ın bölgesel olarak potansiyeli yüksek

Yeni mağazalarını Irak Erbil’de açmış olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirten Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş; “Bu bölgede mağaza açmamızın en önemli etkeni bölgesel olarak çok gelişmiş olması. Ariş Pırlanta ürün gamı bölgedeki tüketicinin beklentileri ile örtüşüyor. Yeniden yapılanma süreci içerisinde olan Irak’ın yatırım fırsatları olarak da önemli bir lokasyon olması mağaza açmamızda çok büyük bir etken oluşturdu. Bugünkü Irak, alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan eğlenceye tüm sektörlerde gelişen, insanlarının lükse, kaliteye özlem duyduğu ve geleceğe yönelik olumlu sinyaller veren bir ülke. Komşu ülke Türkiye’den gelen yatırımı da oldukça önemsiyor, bilgiden, birikimden, deneyimden faydalanmak istiyorlar. Tablo bu şekilde olunca yurtdışında mağazalaşma çalışmalarımız çerçevesinde, Van bayiimiz, iş ortağımız Ferhat Aslan ile birlikte Irak Erbil’de bir mağaza açmaya karar verdik.”