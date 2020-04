A&S Holding'ten maskeye 200 milyon liralık yatırım: Türkiye'nin en büyüğü olacak

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 30 Nisan’a kadar 200 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin en büyük maske fabrikasını hizmete açacaklarını açıkladı.

A&S Yatırım Holding de, Türkiye’nin en büyük yerli maske üretim fabrikasını kurmak için kolları sıvadı. “Bizim gibi şirketler için evde oturma değil, üretim zamanı” diyen A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Bugün Amerika’dan Çin’e kadar birçok şirketin üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdiğini görüyoruz. Biz de bu konu üzerine çalışmalar yaptık. 30 Nisan’da Türkiye’nin en büyük maske üreten fabrikasını açacağız. Şu an ilk 3 ay itibarıyla üretimimizin yüzde 30’unu Sağlık Bakanlığı’na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirdiği noktalara göndereceğiz” dedi.

AYDA 260 BİN ADET MASKE ÜRETECEK

A&S Holding olarak kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Uğur Akkuş, şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 1 ay önce ‘Biz ne yapabiliriz’ düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı. İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi geçtik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an şu an 20 kişi gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL’lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz.”

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

Bu süreçte yerli ve milli ürünlerle üretim yapmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uğur Akkuş, şöyle devam etti: “Türkiye’de bu alanda makine üretimi yapan şirketlerle el sıkıştık. Makinaların hiç birisi ithal değil. Bu bizim için en önemli kurallardan birisiydi. Biz bu makineleri yurtdışından çok daha uygun fiyata getirebilirdik. Ancak yerlilik kuralımız gereği bunu yapmadık. Üretimde kullanılan makinaların tamamını yüzde 100 yerli makineler. Bizim gibi ülkesi ve milleti için çalışmayı ilke edinen iş insanları için şu anda görev zaman. Evimizden çıkıp sahaya indik. Ürettiğimiz ürünle, yatırımımızla, sağladığımız istihdamla bu ülke için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”

250 KİŞİLİK EK İSTİHDAM

Tüm bu süreçte yanımızda çalışan personelle de tam uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Uğur Akkuş, “Bu süreçte AS Holding olarak hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık ve çıkarmayacağız. Böylesine bir dönemde hiçbir işadamı da bunu düşünmemeli. Elbet bu günlerde geçecek. Aksine, yeni maske yatırımımız için 250 kişilik ek istihdam sağlıyoruz. Bu üretim hattımızda yeni iş fırsatları da yaratacağız. Bu konu bizim için çok hassas bir konu” diye konuştu.