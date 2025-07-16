New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin yayımlanmasının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 44.179,64 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.261,21 puana ve NASDAQ endeksi yüzde 0,24 kazançla 20.728,14 puana çıktı.

Üretici enflasyonu Haziran'da yavaşladı

ABD'de üretici enflasyonu Haziran'da yavaşlarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Haziran'da aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylülden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

FED faiz oranlarını düşürmeye başlayabilir

Analistler, dün yayımlanan tüketici enflasyonu verilerindeki hızlanmanın tarifelerin fiyat artışlarına neden olacağına dair endişeleri artırdığını, bugünkü verilerin ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı 0,1 puan artışla yüzde 77,6 oldu.