Asansör denetimlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Asansörlerin montajını yapanlar da artık bu ürüne yönelik denetimler kapsamında yaptırımla karşılaşabilecek.

Asansör denetimlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlendi.

Buna göre, asansör monte eden, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun kapsamında "imalatçı yükümlülüklerine" tabi olacak. Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde, tespit edilen aykırılığa ilişkin kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanacak.

