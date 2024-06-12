ASELSAN aldığı yeni siparişi duyurdu

ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Özgün Helikopter Projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik toplam bedeli 48.760.000,- ABD Doları tutarında bir sipariş aldı.

ASELSAN'dan bugün (12 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Özgün Helikopter Projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik toplam bedeli 48.760.000,- ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır" denildi.

ASELSAN ile TUSAŞ arasında dün de savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.