ASELSAN aldığı yeni siparişi duyurdu

ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Özgün Helikopter Projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik toplam bedeli 48.760.000,- ABD Doları tutarında bir sipariş aldı.

12.06.2024 14:18:320
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ASELSAN aldığı yeni siparişi duyurdu

ASELSAN'dan bugün (12 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Özgün Helikopter Projesi kapsamında aviyonik ekipman tedariğine yönelik toplam bedeli 48.760.000,- ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır" denildi.

ASELSAN ile TUSAŞ arasında dün de savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

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