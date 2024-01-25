ASELSAN'dan 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu. ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24,7 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

25.01.2024 11:37:120
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ASELSAN'dan 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24,7 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu. Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

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