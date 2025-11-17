ASELSAN’dan 26 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN, yurt içindeki sağlık kurumlarında kullanılacak medikal görüntüleme sistemlerine yönelik tedarik için toplam 26 milyon 70 bin dolarlık bir anlaşmaya imza attığını açıkladı.

17.11.2025 11:36:080
ASELSAN’dan 26 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.


