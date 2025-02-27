ASELSAN'dan 296 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon euro olan sözleşme imzalandı.

27.02.2025 11:03:580
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ASELSAN'dan 296 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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