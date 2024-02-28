ASELSAN'dan 82 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN 82 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu. ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82.000.000 Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.