ASELSAN'dan 82 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

28.02.2024 11:35:490
Paylaş Tweet Paylaş
ASELSAN'dan 82 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN 82 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu. ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82.000.000 Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2024 Şubat sayısı başlıkları...

Capital 2024 Şubat sayısı başlıkları...

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

Capital 2024 Ocak başlıkları

Capital 2024 Ocak başlıkları

Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Capital 2023 Aralık başlıkları

Capital 2023 Aralık başlıkları

Antalya'nın en büyük sanat çalıştayı

Antalya'nın en büyük sanat çalıştayı

Yorum Yaz