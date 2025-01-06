Aselsan'dan yeni ihracat sözleşmesi

ASELSAN toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan yeni ihracat sözleşmeleri imzaladığını açıkladı.

ASELSAN, toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.