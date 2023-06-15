Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belirlendi

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu.

Türkiye'de çalışma hayatındaki ücretlendirme açısından da merkezi konumda olan, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette ara zam için 'hızlandırılmış maraton'un ilk toplantısı 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını ise 19 Haziran'da saat 10.00'da yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İlk toplantı 1 saat sürdü

Asgari ücret için yapılan ilk toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü. Toplantı sonrasında işçi kesimini temsil eden Türk-iş heyetinin başındaki isim Veli Solak, "Türk-İş olarak talebimiz asgari ücretin günün şartlarına göre belirlenmesi. Bu aşamada herhangi bir rakam yok. Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" bilgisini vermişti.