Aşılamadan sonra Çin'in alternatifi olabiliriz

Özlem Aydın Ayvacı/ Capital Mart 2021 sayısından

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, pandemi sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bu süreçte kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Emine Sabancı Kamışlı, "Yeni başkan Ali Sabancı oldu. Bu devirle birlikte kurumsal bir değişim sürecine girdik. Bu çok önemli ve herkesin de ufkunu açan bir zihniyet değişikliği. Yönetim kurulumuzda aileden 6 üye, 4 yabancı üyemiz ve bir de CEO’muz var. Şu an kurumsallaşmamızın yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Bu değişimle holding’i 3’üncü şahısların da yatırım yapmak isteyebileceği bir düzeye getirmeyi hedefledik." dedi.

"Aşılama herkese yapılabilse ondan sonra Türkiye’nin önünde acayip fırsatlar açılacak" diye konuşan Sabancı Kamışlı, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı’ndan 4 saatin altında bir sürede 40’tan fazla noktaya ulaşabiliyoruz. Böyle bir ülke yok. Londra’ya sabah git, akşam gel. Çin’in çok güçlü bir alternatifi olabiliriz. Ekonomiyi, sanayiyi yeniden hızlandırmamız gerekiyor. Avrupa’ya ana tedarikçilerinin aslında bizim olduğumuzu göstermemiz lazım. Bizden virüs de çıkmıyor, sağlık sistemimiz de tüm dünyaya örnek oldu. Bugün Londra’da hipermarketten deterjan almak için 2 derece soğukta 20 dakika sokakta bekliyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Marketlerde de online’da da her şey var. Pandemiye olabilecek en iyi ülkelerden birinde yakalandık. Sağlık sistemi, tedarik zinciri, insanlığımız… Ama bunu artık paraya çevirmeli, PR’ını dünyaya çok iyi yapmalıyız."

İÇ TALEP PATLAYACAK

2021 ve sonrasında iç talebin patlayacağını belirten Emine Sabancı Kamışlı, "Yaptıklarımızı iyi anlatabilirsek dış talep de artar. Gerçekten böyle bir ülke yok. Fon yönetiminde grup olarak dünya çapında bir şirketiz. Buradaki tecrübeme dayanarak da söylüyorum, biz bu pandemiye dünyada olabilecek en iyi ülkelerden birinde yakalandık. Biz burada set up’lıyız, örgütlüyüz, el ele verip bunu avantaja çevirmeliyiz." dedi.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN







