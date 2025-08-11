Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışı sonrasında artan risk iştahıyla alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri ertelemesine ilişkin süre yarın sona ererken, bu sürenin tekrar uzatılabileceğine yönelik beklentiler masada yer alıyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geleceğine ilişkin haber akışının risk iştahını olumlu etkilemesi Asya piyasalarına da pozitif yansıdı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki ülke liderinin Alaska'da 15 Ağustos'ta yapacakları görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacaklarını bildirdi.

Güney Kore piyasaları ise negatif ayrıştı ve ülke borsasında hafif gerileme görüldü.

Bölgeyi ilgilendiren diğer gelişmeler de takip edilirken Nvidia ve AMD yarı iletkenler için ihracat lisansı alabilmek amacıyla Trump yönetimiyle yaptıkları anlaşma kapsamında Çin'e çip satışlarından elde ettiği gelirlerin yüzde 15'ini ABD hükümetine ödemeyi kabul etti.

Öte yandan hafta sonu açıklanan verilere göre Çin'de temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda değişmedi.

Analistler, Çin'de özellikle imalat sanayisi sektöründe deflasyon endişelerinin yoğun bir şekilde görüldüğünü diler getirerek, ülkede bu hafta açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin daha fazla ipucu vereceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 azalışla 3.209,22 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.647 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 24.886 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 80.034 puanda bulunuyor.

Japonya borsasında ise bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.