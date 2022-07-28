Asya’nın en zengin kadını, 24 milyar dolarlık servetinin yarısını kaybetti

Çinli emlak devi Country Garden’ın çoğunluk hissedarı olan Yang Huiyan’ın net servet değeri bir yılda 11,3 milyar dolara düştü.

Guardian’ın haberine göre Çin’in emlak sektörünü içine alan kriz kötüleşmeye devam ediyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Country Garden’ın çoğunluk hissedarı olan Yang Huiyan’ın net servet değeri %52’den fazla düşüşle bir yılda 23,7 milyar dolardan 11,3 milyar dolara geriledi.

Yang’ın serveti, Çarşamba günü Country Garden’ın Hong Kong’da listelenen hisselerinin şirketin yeni hisse satacağını açıklamasının ardından %15 düşmesiyle bir darbe daha aldı.

Analistler, kriz derinleştikçe Çin emlak satışlarının üçte bir oranında düşebileceğini söylüyor

Devlet medyasına göre, Country Garden kurucusu babası Yang Guoqiang, hisselerini 2005 yılında ona devretmişti. Şirketin Hong Kong’daki ilk halka arzından iki yıl sonra Asya’nın en zengin kadını oldu.