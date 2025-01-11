Avrupa'da 2025'in otomobili, Renault 5 ve ALPINE A290 seçildi

Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290 Avrupa'da "2025 Yılının Otomobili" seçildi.

European Car of the Year (COTY) "Yılın Otomobili" jürisinin kararı, 10 Ocak'ta Belçika'da gerçekleştirilen Brüksel Otomobil Fuarı'nda düzenlenen törenle açıklandı.

Kasım 2024'te yapılan ilk tur oylamada, Alpine A290 ile yarışmaya katılan Renault 5 E-Tech Elektrikli, Alfa Romeo Junior, Citroen e-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster ve Kia EV3 ile birlikte yedi finalistten biri olarak seçildi. Renault 5 ve Alpine A290 ikilisi, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin oylarıyla, 353 puanla zirvede yer aldı.

Renault'nun yeni elektrikli pop ikonu R5, Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) ve Scenic E-Tech Elektrik’ten (2024) sonra "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan sekizinci Renault modeli oldu.

Geçen yıl Renault, Avrupa pazarında elektrifikasyonun hızını artırmak için tasarlanan tamamen elektrikli bir versiyonla R5'i yeniden icat etti. Renault 5 E-Tech, yüzde 100 elektrikli motoru ile sağladığı 400 kilometreye kadar WLTP menzile sahip.

Alpine A290, Luca de Meo'nun Renaulution planının bir parçası olarak 2021 yılında sunulan Alpine'in yüzde 100 Elektrikli "Dream Garage" konseptinin ikinci ve kompakt bir parçası. Alpine'in yüzde 100 elektrikli döneminin ilk modeli olan A290, aynı zamanda markanın "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan ilk aracı olması bakımından büyük önem taşıyor.

Renault Marka Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, ödülü üst üste ikinci kez almış olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Renault 5 E-Tech Elektrikli Avrupa'da gerçek bir oyun kurucu. Elektrikli araçları cazip hale getirmenin yanı sıra duygusal bir tepki de uyandırıyor. Aynı zamanda müşterilerimiz için katma değer sağlamak üzere tasarlandı. Elektrikli pazarını dönüştürme potansiyeline sahip bir otomobil varsa, o da budur." ifadesini kullandı.

Alpine Marka CEO'su Philippe Krief de ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını vurgulayarak, A290, Alpine tarzı bir elektrikli sportifliğin geliştirilmesinde ilk adım olan yüzde 100 elektrikli Dream Garage'ın açılışını yaptığı için ödülün daha da sembolik bir anlam taşıdığına dikkati çekti.

Brüksel Otomobil Fuarı 101. yılında kapılarını basına açtı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Expo Center'da 19 Ocak'a kadar gezilebilecek otomobil fuarı Brussels Motor Show, 101. yılında kapılarını basın mensuplarına açtı.

Fuarda bir kısmı ilk kez sergilenen yüzlerce farklı model beğeniye sunuldu. Otomobiller yanında hafif ticari araçlar ve karavanların da sergilendiği fuarda, Çinli otomotiv üreticisi Xpeng'in 2 kişilik uçan araç prototipi X2 de gösteriliyor.

63 otomobil ve ticari araç üreticisinin katıldığı Belçika'nın en büyük fuarına bu yıl 300 bin ziyaretçi bekleniyor. Elektrikli araçların öne çıktığı fuarda Renault Twingo E-Tech, Mazda6e, Suzuki e Vitara, DS N°8, Skoda Enyaq ve BYD Atto 2 gibi modeller de yer alıyor.







