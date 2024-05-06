Azerbaycan Bankalar Birliği'nden Yapı Kredi'ye ödül

Yapı Kredi Azerbaycan Genel Müdürü Cenk Yüksel; "Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımıza bir adım önde devam ederken, topluma faydalı hizmetlerimizi de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yapı Kredi Azerbaycan, kurumsal sosyal sorumluluk, istihdama destek ve sürdürülebilir bankacılık alanındaki çalışmalarıyla Azerbaycan Bankalar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Azerbaycan, kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde, "VII. Uluslararası Bankacılık Forumu" ve "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" sinema filminin tanıtım törenine verdiği sponsorluk dolayısıyla ödül almaya hak kazandı. Banka, ayrıca Karabağ savaşına katılanlar ve şehit ailelerinin de dahil olduğu 8 aileye iş kurma fırsatı sağladığı "İstihdam Destek" projesiyle de ödül aldı.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da ödül layık görülen banka, Azerbaycan Bankalar Birliği'nin 10 yıl boyunca yılda 100 bin ağaç dikme projesinde yer aldı.

Ayrıca, bankanın çevre dostu uygulamaları arasında, genel müdürlük binasında su israfını önlemek ve daha temiz suya erişimi kolaylaştırmak amacıyla dispenser kurulumu da yer aldı.

"Elektronik eğitim programımızı çalışanlarımıza sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Azerbaycan Genel Müdürü Cenk Yüksel, kurumsal sosyal sorumluluk, istihdama destek ve sürdürülebilir bankacılık alanındaki çalışmalarıyla Azerbaycan'da da sektöre ve topluma katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Yüksel, "Toplumsal faydayı her zaman işin kalbinde tutan bir kurum olarak sponsorluklarımızla ve İstihdam Destek projemizle, Karabağ savaşına katılanlar ve şehit ailelerinin aralarında bulunduğu 8 aileye iş kurmaları için gerekli desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Bankacılık Projeleri ile de birçok etkinlikte yer aldıklarını anlatan Yüksel, şu açıklamalarda bulundu:

"Yapı Kredi Azerbaycan olarak, IREC - Yeşil Enerji ve Karbon Sıfır sertifikalarını almaya hak kazandık. Bankamız tarafından hazırlanan elektronik belgeler formunun saklanması ve mobil bankacılık hizmetlerimiz sayesinde, 2022 verilerine göre kağıt kullanımı tasarrufunda yüzde 176 artış elde ettik. Böylece, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri sayesinde 110 bin 618 evraktan tasarruf ederek çevresel duyarlılığımızı ön plana çıkardık. Çalışanlarımız arasında çevrenin korunmasına yönünde duyarlılık oluşması için ise 'çevre yönetim sistemi' elektronik eğitim programımızı çalışanlarımıza sunduk. Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımıza bir adım önde devam ederken Yapı Kredi Azerbaycan olarak, topluma faydalı hizmetlerimizi de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz."