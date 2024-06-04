Azerbaycan ile gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan ile gaz anlaşmasının 2030 yılına uzatıldığını duyurdu.

4.06.2024 10:02:530
Paylaş Tweet Paylaş
Azerbaycan ile gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Azerbaycan ile gaz anlaşmasının 2030 yılına uzatıldığını açıkladı.

Bayraktar, X hesabı üzerinden "Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul’da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikail Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Nahçıvan’a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile AGSC şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık. Anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“2024 kârda pozitif geçer”

“2024 kârda pozitif geçer”

Fırtınalı yılın başaranları

Fırtınalı yılın başaranları

Bireyselde büyüme iştahımız var

Bireyselde büyüme iştahımız var

Ilımlı bir büyüme bekliyoruz

Ilımlı bir büyüme bekliyoruz

Reel büyüme olur mu?

Reel büyüme olur mu?

Tehlikeli yükseliş

Tehlikeli yükseliş

Yorum Yaz