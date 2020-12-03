Bakan Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

3.12.2020 12:34:000
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Bakan Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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