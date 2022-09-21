Bakan Kurum duyurdu… TOKİ’den borcunu erken ödeyene indirim

Çevre Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

21.09.2022 12:19:000
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Bakan Kurum duyurdu… TOKİ’den borcunu erken ödeyene indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:

“Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.

Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız

@RTErdogan yarın açıklayacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.”

 

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