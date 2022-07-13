Bakan Nebati, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Bakan Nebati, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

13.07.2022 15:23:000
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Bakan Nebati, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarının görüldüğünü belirterek, "İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır" ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarının görüldüğüne dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir. İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır. İş gücüne katılma oranı mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır."

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