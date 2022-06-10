Bakan Nebati: Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

10.06.2022 17:47:000
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Bakan Nebati: Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini bildirerek, "Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini belirten Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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