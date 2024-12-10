Bakan Şimşek, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürdüğünü söyledi.

10.12.2024 14:50:420
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Bakan Şimşek, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü ile sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

* İşsizlik rakamları açıklandı

Uyguladıkları ekonomi programının kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretiminin yılın 10 ayında sınırlı daraldığına işaret eden Şimşek, iş gücü piyasasının bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürdüğünü aktardı.

Şimşek, son bir yılda istihdamın 1 milyonun üzerinde arttığına ve işsizlik oranının mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor."

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