Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

13.08.2025 10:27:390
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor. Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz"

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi

Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz: "Yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 13 milyar doları aştı"

Cevdet Yılmaz: "Yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 13 milyar doları aştı"

TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar

TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

Ayakkabı sektöründen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 490 milyon dolarlık ihracat

Ayakkabı sektöründen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 490 milyon dolarlık ihracat

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Yorum Yaz