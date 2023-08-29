Bakan Şimşek'ten 'dezenflasyon' açıklaması

2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek” diye yazdı.

2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz." ifadesini kullandı.



