Bakan Şimşek'ten 'dezenflasyon' açıklaması

2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz" ifadesini kullandı.

29.08.2023 09:51:560
Paylaş Tweet Paylaş
Bakan Şimşek'ten 'dezenflasyon' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek” diye yazdı.

2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz." ifadesini kullandı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Getir'den küçülme operasyonu: Hangi pazarlarda devam edecek?

Getir'den küçülme operasyonu: Hangi pazarlarda devam edecek?

SIXT rent a car’dan yeni nesil mobilite çözümü

SIXT rent a car’dan yeni nesil mobilite çözümü

Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı

Peker GYO’dan rekor kâr artışı: Yüzde 535

Peker GYO’dan rekor kâr artışı: Yüzde 535

Doğanlar Mobilya, 2023 ilk yarı rakamlarını açıkladı

Doğanlar Mobilya, 2023 ilk yarı rakamlarını açıkladı

Borsa İstanbul’da gong, Tatlıpınar Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, Tatlıpınar Enerji için çaldı

Yorum Yaz