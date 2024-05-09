Bakan Şimşek'ten rezerv artışı açıklaması

Bakan Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.

9.05.2024 17:33:250
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Bakan Şimşek'ten rezerv artışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."

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