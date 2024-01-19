Bakan Şimşek'ten 'seçim ekonomisi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor, 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim ekonomisi iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, X hesabından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayımladığı "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.' iddiası doğru değildir" paylaşımını alıntılayan Şimşek, şunları söyledi:

"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."