Bakandan EYT açıklaması: Masada sadece bir formül var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirterek, “Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil” dedi.

23.08.2022 10:17:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bakandan EYT açıklaması: Masada sadece bir formül var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili açıklamada bulundu. Yapılacak çalışmaya ilişkin sürecin devam ettiğini ve birçok aşamanın olduğunu belirten Bilgin, “Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var” dedi.

Hollanda ve Almanya modeli gündem de yok

Bilgin, Hollanda veya Almanya modellerinden bahsedildiğini ancak bunun doğru olmadığını da açıkladı. Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak. Çalışmanın yılsonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz