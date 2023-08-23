Bakanlık Togg ile ilgili ilanları mercek altına aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'nin vizyon projesi, yerli ve milli aracı Togg ile ilgili, Ticaret Bakanlığının otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanlar verildiğinin görüldüğü ve bu konuda şikayetler ulaştığı belirtildi.

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talebi, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat artırma oyunlarına karşı, Bakanlığın sıkı denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında yüzde 95 azalma kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir. Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin ve girişimciliğinin yüz akı Togg ile alakalı milli duyguları sömürmek maksadıyla sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır. Üretim bandından inip tüketicisiyle buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir. Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kat eden Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır."