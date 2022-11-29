Bankacılık sektörünün kârı 10 ayda yüzde 408 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün ilk 10 aylık net kârı yüzde 408 artarak 335,9 milyar lira oldu. Yıllık net kârı Ekim'de yüzde 443,9 artışla 49,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat artışla 335,9 milyar liraya çıktı. Takipteki brüt alacakların toplam nakdi kredilere oran ekim itibarıyla yüzde 2,23 oldu, Ekim 2021'de bu oran yüzde 3,5'ti. Ekim'de sermaye yeterliliği oranı yüzde 19, çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 15 oldu.

Toplam aktifler 13,5 trilyon lira, toplam krediler 7,04 trilyon lira oldu

BDDK tarafından, Ekim 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 452 milyar 845 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 46,0 oldu.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 35 milyar 46 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 50,2 yükselerek 2 trilyon 218 milyar 130 milyon liraya çıktı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ekim itibarıyla yüzde 2,23 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2021 sonuna göre yüzde 57,4 artarak 8 trilyon 347 milyar 575 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 77,3 artışla 1 trilyon 265 milyar 585 milyon liraya ulaştı. Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net karı 335 milyar 918 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,23 seviyesinde gerçekleşti.