Bankacılık sektörünün mevduatı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Sektörün mevduatı 8 trilyon 36,2 milyar lira, kredi hacmi ise 6 trilyon 392 milyar lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 2 Eylül ile biten haftada 4 milyar 763 milyon 613 bin lira azalarak 8 trilyon 36 milyar 192 milyon 452 bin liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,16 azalışla 3 trilyon 478 milyar 272 milyon 526 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,13 düşüşle 4 trilyon 211 milyar 584 milyon 2 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 340 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 211 milyar 657 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 2 Eylül itibarıyla 327 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,48 artarak 895 milyar 821 milyon 52 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,17 artışla 788 milyar 994 milyon 779 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,29 yükselişle 478 milyar 216 milyon 636 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 364 milyon 668 bin lirası konut, 20 milyar 858 milyon 293 bin lirası taşıt ve 550 milyar 598 milyon 91 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Eylül ile biten haftada 20 milyar 35 milyon 916 bin lira artarak 6 trilyon 391 milyar 988 milyon 669 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,02 artış kaydetti.