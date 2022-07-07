Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 157,7 milyar lira azalarak 7 trilyon 125 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 1 Temmuz ile biten haftada 157 milyar 734 milyon 391 bin lira azalarak 7 trilyon 125 milyar 12 milyon 494 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,96 artışla 2 trilyon 994 milyar 370 milyon 246 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 5,54 düşüşle 3 trilyon 814 milyar 197 milyon 982 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 239 milyar 748 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 209 milyar 874 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Temmuz itibarıyla 2 milyar 266 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,87 artarak 865 milyar 948 milyon 823 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,25 azalışla 758 milyar 674 milyon 230 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,53 yükselişle 424 milyar 695 milyon 710 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 318 milyar 147 milyon 429 bin lirası konut, 16 milyar 941 milyon 9 bin lirası taşıt ve 530 milyar 860 milyon 385 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Temmuz ile biten haftada 96 milyar 469 milyon 201 bin lira azalarak 6 trilyon 37 milyar 839 milyon 615 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,03 artış kaydetti.