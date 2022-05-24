Bankaların 'donuk alacak' eşiği yükseltildi

BDDK tarafından bankaların 'donuk alacak' olarak sınıflandırması için kabul edilen eşik tutar, 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

24.05.2022 10:15:000
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Bankaların 'donuk alacak' eşiği yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, bankaların "donuk alacak" olarak sınıflandırması için kabul edilen eşik tutar 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Buna göre, bir borçludan olan 2 bin 500 lira ve altındaki toplam alacak tutarının "donuk alacak" sınıflandırılmasına tabii tutulması, bankanın ihtiyarında olacak. Ancak bu tutar, borçlu müşterinin söz konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç bilanço içi borçları toplamının yüzde 1'ini geçemeyecek.

Tüketici kredileri bakımından bu eşik tutar ise 500 lira olarak uygulanacak. Tüketici kredilerindeki eşik tutar ve uygulanan oransal sınır, ilgili kredi bazında dikkate alınacak. Söz konusu tutarlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak. Bulunan tutarlar kendisinden küçük en yakın yüzlük tamsayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanacak.

Banka açısından ödenme ihtimali düşük ya da ödenemeyecek alacaklar, "donuk alacak" şeklinde tanımlanıyor.

 BDDK'nin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta primi, vergi ödemesi veya komisyon gibi tali alacak tutarlarının tahsilinde gecikme olması halinde, bunlara ilişkin anapara veya faiz ödemeleri özel karşılığa tabi tutulmayabilecek. Yapılan değişiklik kapsamında finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin özel karşılık ayırabileceği borç tutarı için eşik değer de 500 lira olarak belirlendi.

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