Batıçim bedelsiz tarihi belli oldu

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) bugün (13 Ocak) KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ocak Salı

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2025-2 sayılı bülteninde onaylanmıştır. İlgili bedelsiz sermaye artışına ilişkin SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14.01.2025' tir.