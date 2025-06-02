Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

2.06.2025 09:02:260
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bugün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağını aktaran Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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