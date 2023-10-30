BBVA'nın Madrid'deki genel müdürlük binasına Türk bayrağı

Garanti BBVA'nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına, Madrid'deki "La Vela" genel müdürlük binasına Türk bayrağını yansıtarak eşlik etti.

30.10.2023 13:02:480
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BBVA'nın Madrid'deki genel müdürlük binasına Türk bayrağı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Cumhuriyet'in 100. yaşını, gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle kutladı. Bu kutlamaların bir parçası olarak İstanbul Genel Müdürlük binasını Türk bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Ayrıca, Garanti BBVA'nın bünyesinde bulunduğu BBVA, Madrid'deki "La Vela" Genel Müdürlük binasına Türk bayrağını yansıttı.

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