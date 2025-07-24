BDDK: Kur Korumalı Mevduatlar 506 Milyar TL’de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sistemindeki kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 24 Temmuz 2025 itibarıyla 506 milyar TL seviyesine geriledi.

Söz konusu tutar, bir önceki haftada 544 milyar TL düzeyindeydi. Yılbaşında ise KKM bakiyesi 1 trilyon 109 milyar TL seviyesindeydi. Böylece yılbaşından bu yana KKM'de yaklaşık 603 milyar TL’lik bir düşüş yaşanmış oldu.

Kur korumalı mevduatlardaki bu hızlı çözülme, ekonomi yönetiminin sadeleşme politikaları ve Türk lirasına geçiş sürecinin etkileriyle ilişkilendiriliyor.