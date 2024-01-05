Beğenilen şirketlerin sırrı: 21 yıldır zirvedeler

Koç Holding, Arçelik, Garanti BBVA, Coca-Cola, Sabancı Holding… İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında bu şirketlerin tam 21 yıldır ilk 20’de yer alması aslında tesadüf değil.

Capital Dergisi 24’üncü kez “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasını yayınladı. Listede yine Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı Holding, İş Bankası, Tüpraş, Migros, Arçelik, Turkcell, Garanti BBVA gibi finansal anlamda büyüklüğü, gücü ve kurumsal yönetimi temsil eden şirketler önlerde sıralandı.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Capital Aralık 2023 sayısından

Koç Holding, Arçelik, Garanti BBVA, Coca-Cola, Sabancı Holding, P&G ve Turkcell… İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında bu şirketlerin tam 21 yıldır ilk 20’de yer alması aslında tesadüf değil. İş dünyasının bizzat kendisinin seçtiği bir araştırmada zirvede “kalıcı” başarı göstermeleri belirli kriterlere bağlı. Sıralamada yerleri zaman zaman değişse de her dönemin ruhunu yakalamış bu şirketler, tüm paydaşları için yarattıkları değerle öne çıkıyor.

Artık sadece büyük ölçekli şirket olmak yeterli değil… Çevresel başta olmak üzere finansal ve toplumsal riskleri yöneterek sürdürülebilirliğe katkı sağlamak da rekabette bir adım öne çıkarıyor. Bu şirketlerden bazıları araştırmada uzun yıllar üst üste ilk 20’de yer almış durumda. Bu şirketlerin neyi doğru yaptıkları ise belirli kriterlere bağlı.

Son 21 yılda İş Dünyasının En Beğenilen 20 şirketi arasına her seferinde giren şirketler olduğu gibi adını faaliyetleriyle gündemde sürekli tutan pek çok şirket de 5 yıl ve üzerinde listede yer almayı başarmış durumda. Capital Dergisi olarak bu şirketleri listeledik, değişimi nasıl yakaladıklarını, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik performanslarıyla fark yaratmayı nasıl başardıklarını araştırdık. İşte sonuçlar…

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



















