Kalıcı beğeni sırları!

“EN GÜÇLÜ KASIMIZ HAYATA GEÇİRME BECERİMİZ”

RECEP BAŞTUĞ GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ



“İLKLERİN BANKASIYIZ” Sonuç odaklı ve çevik yaklaşımımız sayesinde sahip olduğumuz yüksek hayata geçirme becerisi, Garanti BBVA’nın en güçlü kaslarından biri. Yenilikçilik, kurum kültürümüzün özünde yer alan bir diğer önemli başlık. Müşteri deneyiminden ödeme sistemlerine, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe her zaman ilklerin bankası olmayı başardık, sektöre yön veren bir konumda olduk. Müşteri odağımız her zaman stratejik önceliklerimizin merkezinde yer aldı. Bilançomuzu müşteri odaklı büyüttük.



“EN İYİ EKİBE SAHİBİZ” Başarımızın başlıca kaynağı donanımlı ve yetkin ekibimiz. Tek bir ekip ruhuyla çalışan en iyi ekibe sahibiz. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve en çok tavsiye edilen banka olmak her zaman en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. 24 milyondan fazla müşterisi bulunan bankamızın müşteriyi odağa alan hizmet modelini sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.