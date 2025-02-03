Beklenen festival 'askıda çikolata' ile başlıyor

İstanbul'da, 25- 27 Nisan tarihleri arasında yapılacak 2. Uluslararası Çikolata Festivali ile çikolatanın 4 bin yıllık hikâyesi anlatılırken, "Askıda Çikolata” uygulaması da yapılacak.

İstanbul'da 25-27 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Çikolata Festivali, çikolata tutkunlarını buluşturacak. Katılımcılar, çikolatanın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu keşfedecek ve çeşitli çikolataları kahve ve çay gibi geleneksel içeceklerle deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Bu yılın konsepti “İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek!” olarak belirlenen festival kapsamında, dünyanın dört bir yanından çikolata zanaatkârları ve ünlü şefler, kendi hikâyelerini ve tariflerini paylaşacak. Katılımcılar, çikolatayla hazırlanan yaratıcı tariflerden ilham alıp, gösterilere katılarak kendi çikolata maceralarına adım atabilecekler. Aileler ve çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenen festivalde, çocuk oyun alanları ve eğitici atölyeler ile minikler hem eğlenecek hem de hayal güçlerini geliştirecek.

“Askıda Çikolata” festivalde hayata geçecek

2. Uluslararası Çikolata Festivali, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiriyor. Festival kapsamında düzenlenecek “Askıda Çikolata” Projesi, çikolatanın mutluluğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı hedefliyor. Proje, festival boyunca ziyaretçilerin satın aldıkları çikolatalardan birini ihtiyaç sahipleri için “askıya bırakmalarını” sağlıyor. Festival alanında kurulacak “Askıda Çikolata Standı” dayanışmanın merkezi olacak. Ziyaretçiler, aldıkları bir çikolata ile hem festivalin tadını çıkaracak hem de ihtiyaç sahiplerine küçük bir mutluluk armağan edecek.

Toplanan çikolatalar çocuklara ulaştırılacak

Proje kapsamında festivale katılan çikolata üreticileri her satılan ürün başına bir çikolata bağışı yaparak projeye katkı sağlayacak. Festival sonunda toplanan çikolatalar, özel olarak belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Çikolatalar, çeşitli dernekler, vakıflar ve çocuk esirgeme kurumları aracılığıyla dağıtılacak.